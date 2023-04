Pentagon leak: Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι το Κίεβο δεν μπορεί να αντεπιτεθεί

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επεσήμανε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ολέξι Ρέζνικοφ, στη διάρκεια της οποίας επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» τη διαρροή αυτή.

Να καθησυχάσει τους συμμάχους της προσπαθεί η Ουάσιγκτον μετά από την διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας ΗΠΑ και Ουκρανίας να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία χθες.

Αν και αρνήθηκε να σχολιάσει την αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών, ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του των Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα για να του δηλώσει «τη συνεχιζόμενη στήριξη» των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επεσήμανε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ολέξι Ρέζνικοφ, στη διάρκεια της οποίας επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» τη διαρροή αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών πρακτορείων Τύπου, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν αμφιβολίες για την ουκρανική αντεπίθεση, από την οποία μπορεί να υπάρξουν μόνο «μικρά εδαφικά κέρδη» απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις.

Τα διαβαθμισμένα αυτά έγγραφα είναι μεταξύ αυτών που διέρρευσαν στο διαδίκτυο, όπως αποκάλυψε την προηγούμενη Πέμπτη η εφημερίδα New York Times, με το Πεντάγωνο να κάνει λόγο για «πολύ σοβαρό κίνδυνο» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Ενημερώθηκα για πρώτη φορά για τη μη εγκεκριμένη αποκάλυψη αυτών των διαβαθμισμένων και ευαίσθητων εγγράφων το πρωί της 6ης Απριλίου», δήλωσε ο Όστιν από την Ουάσιγκτον στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών των Φιλιππίνων.

«Έκτοτε συσκέπτομαι καθημερινά με τους υπεύθυνους του τμήματος για να εξετάσουμε την απάντησή μας και έχω ζητήσει τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι και το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα.

«Το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε στενά με τους συμμάχους και εταίρους μας», τόνισε ο Όστιν, διευκρινίζοντας ότι τα έγγραφα έχουν ημερομηνία από τις 28 Φεβρουαρίου ως την 1η Μαρτίου.

Φέτος την άνοιξη αναμένεται ευρέως ότι θα υπάρξει μια ουκρανική αντεπίθεση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Η Ουκρανία διαβεβαιώνει ότι έχει εκπαιδεύσει μονάδες και συγκέντρωσε πυρομαχικά, προσπαθώντας αφενός να κάνει οικονομία στις δικές της δυνάμεις στο μέτωπο και παράλληλα να εξαντλήσει εκείνες των Ρώσων. Παρέλαβε επίσης άρματα μάχης και βλήματα μεγάλου βεληνεκούς από τους Δυτικούς συμμάχους της.

Ωστόσο, το απόρρητο έγγραφο που επικαλείται η Washington Post αναφέρει ότι «η συνεχιζόμενη ανεπάρκεια (των Ουκρανών) στην εκπαίδευση (του στρατού) και τα αποθέματα πυρομαχικών πιθανότατα θα δυσκολέψουν κάθε πρόοδο και θα επιδεινώσουν τις απώλειες κατά τη διάρκεια της επίθεσης».

Άλλο έγγραφο, διαβαθμισμένο ως «απόρρητο», το οποίο επικαλείται το AFP, αναφέρεται στην ανησυχητική κατάσταση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, η οποία έχει διαδραματίσει μέχρι στιγμής κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των ρωσικών πληγμάτων.

Το έγγραφο αναφέρει ότι το 89% της αντιαεροπορικής άμυνας μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας αποτελείται από σοβιετικά συστήματα SA-10 και SA-11, τα οποία σύντομα ενδέχεται να μην διαθέτουν πλέον πυρομαχικά.

Βασιζόμενο στον τρέχοντα αριθμό κατανάλωσης των πυρομαχικών αυτών, τα συστήματα SA-11 είναι πιθανό να μην έχουν πλέον πυρομαχικά ως τα τέλη Μαρτίου και τα SA-10 ως τις αρχές Μαΐου, σημειώνει το έγγραφο.

Η ικανότητα του Κιέβου να διατηρήσει την αντιαεροπορική του άμυνα μεσαίου βεληνεκούς για να προστατεύσει τη γραμμή του μετώπου «ενδέχεται να είναι μειωμένη έως και εξαντλημένη ως τις 23 Μαΐου», καταλήγει.

Άλλο έγγραφο αναφέρει ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ζήτησε να παραχθούν 40.000 ρουκέτες προκειμένου να παραδοθούν στη Ρωσία, ενώ κάλεσε τους αξιωματούχους του να κρατήσουν το πρόγραμμα αυτό μυστικό «προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με τη Δύση», σύμφωνα με άλλο άρθρο της Washington Post.

Όμως ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι διέψευσε τις πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη ότι η Αίγυπτος παρέχει φονικά όπλα στη Ρωσία».

🤣🤣🤣👇

John Kirby warns journalists not to report on leaked Pentagon documents.

"This is information that has no business in the public domain...It has no business...on the front pages of newspapers or on television." pic.twitter.com/WMyBhjOrV9

— click following button 🇷🇺🤝🇨🇳 (@MZakharova0) April 10, 2023