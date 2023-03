Μασκ: Μόνο οι επαληθευμένοι χρήστες θα εμφανίζονται στη λίστα προτάσεων του Twitter

Ο Μασκ είπε επίσης ότι μόνο οι επαληθευμένοι χρήστες θα μπορούν να ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις.

Μόνο οι επαληθευμένοι λογαριασμοί του Twitter θα εμφανίζονται στη ροή των προτάσεων της πλατφόρμας σύμφωνα με τον Έλον Μασκ.

Η καρτέλα For You του Twitter εμφανίζει στους χρήστες tweets από άτομα που δεν ακολουθούν, αλλά τους προτείνονται από τον αλγόριθμο της εταιρείας κοινωνικών μέσων, με σκοπό να τους ακολουθήσουν. Μέχρι σήμερα, η καρτέλα εμφανίζει λογαριασμούς από οποιονδήποτε χρήστη του Twitter, είτε έχει επαληθευτεί είτε όχι.

Αλλά ο Μασκ ανακοίνωσε σε ένα tweet αργά τη Δευτέρα ότι, στο εξής, μόνο οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα εμφανίζονται στην ενότητα «Για εσάς» του ιστότοπου.

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι η κίνηση «είναι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος αντιμετώπισης του ‘σμήνους’ προηγμένων ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης που αναλαμβάνουν την κυριαρχία».

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023