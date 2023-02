Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε κοντά στην Αντιόχεια, 2 εβδομάδες μετά από τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20:56

Σεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα σύνορα της Τουρκίας και της Συρίας 2 εβδομάδες μετά από τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:000 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) σε περιοχή 20 χλμ δυτικά της Αντιόχειας και75 χλμ. της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD ανέφερε ότι ακολούθησε μετασεισμός 5,8 βαθμών λίγο αργότερα με επίκεντρο την πόλη Σαμαντάγκ στην επαρχία Χατάι. Σύμφωνα με την AFAD, ο σεισμός αυτός είχε εστιακό βάθος 7 χλμ.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Σαμαντάγκ, μετά από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση στην πόλη ενώ έχουν κατεδαφιστεί ορισμένα κτήρια. Ο ίδιος δήλωσε πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι εντός των κτηρίων που κατέρρευσαν. Τα τουρκικά media κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες από τον σημερινό σεισμό.

Η AFAD κάλεσε τους πολίτες στις παράκτιες περιοχές να αποφεύγουν από τις παραλίες καθώς υπάρχει κίνδυνος αύξησης της στάθμης των νερών έως και 50 εκατοστά. Μετά από λίγο, η εν λόγω ειδοποίηση ήρθη.

Σημειώνεται πως μέσα στις τελευταίες 72 ώρες έχουν γίνει αισθητοί 36 σεισμοί στην κεντρική Τουρκία.

Όπως ανέφερε το Reuters, οι τουρκικές αρχές ελέγχουν για το εάν ο νέος σεισμός έχει προκαλέσει νέες καταστροφές στις πληγείσες περιοχές.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντάκια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Two earthquakes jolt Türkiye's southernmost Hatay province, just two weeks after major quakes hit the region, the country’s disaster management agency says https://t.co/mcTKzPJmPj pic.twitter.com/IAXEzU9G2u

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 20, 2023