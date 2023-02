Πέθανε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ

Έφυγε από τη ζωή ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, σε ηλικία 68 ετών. Ο Μωυσής Ελισάφ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Μωυσής Ελισάφ, παθολόγος στο επάγγελμα και πανεπιστημιακός, είχε γεννηθεί το 1954 στα Ιωάννινα. Οι γονείς του, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, κατάφεραν να ξεφύγουν από τη συγκέντρωση κατά την οποία οι περισσότεροι Εβραίοι των Ιωαννίνων εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδικεύτηκε στην παθολογία.

Ο Μωυσής Ελισάφ εργάστηκε στο Institute of Lipids and Atherosclerosis Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler School of Medicine του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ. Διετέλεσε καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β' Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας.

Παράλληλα, ήταν πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.