Τουρκία: Σοβαρές ζημιές στο λιμάνι του Ισκεντερούν μετά τους σεισμούς και την φωτιά

Η Maersk ανέφερε σε ένα σημείωμα πως δεν είναι ακόμη σαφές πότε το λιμάνι θα επανέλθει στις κανονικές του δραστηριότητες.

Το λιμάνι της νότιας τουρκικής πόλης Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα) υπέστη σημαντικές δομικές ζημιές λόγω του σεισμού με όλες τις λειτουργίες του να έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, ανέφερε σήμερα η ναυτιλιακή εταιρία εμπορευματοκιβωτίων AP Molier Maersk.

Yπενθυμίζεται πως, μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο λιμάνι μετά το σεισμό. Στα βίντεο που μετέδωσαν τα ξένα μέσα, η φωτιά φαίνεται να έχει ξεσπάσει στον χώρο με τα κοντέινερ.

A massive fire started in the port of Iskenderun in Turkey after an earthquake, the flames quickly spread among hundreds of shipping containers, the Sabah newspaper pic.twitter.com/jwptNKOUDj

