Φον Ντερ Λάιεν: Έρχεται πρόταση Κομισιόν για ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική ασφάλειας και άμυνας

To πρώτο κέντρο εκτόξευσης δορυφόρων της ηπειρωτικής Ευρώπης εγκαινιάστηκε σήμερα στη Σουηδία από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον και ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος της Σουηδίας.

Η διαστημική βάση Esrange θα προσφέρει μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή πύλη προς το διάστημα, η οποία συμπληρώνει και ενισχύει τις σημερινές ευρωπαϊκές δυνατότητες στη Γαλλική Γουιάνα.

The inauguration of the Esrange Spaceport is an important moment.

As the first orbital launch site on our mainland, it offers an independent European gateway to space.

The future of the EU as a space power is also written in Sweden ↓ https://t.co/oEQtJFpLrn

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023