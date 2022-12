Οι «προβλέψεις» Μεντβέντεφ για το 2023: Κατάρρευση ΕΕ, πόλεμος Γαλλίας-Γερμανίας, εμφύλιος στις ΗΠΑ και Μασκ για... Πρόεδρος

Εκτός από το νέο του πόστο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είχε να μοιραστεί και άλλα «νέα»: τις προβλέψεις του για το επόμενο έτος.

Εκτός από το νέο του πόστο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είχε να μοιραστεί και άλλα «νέα»: τις προβλέψεις του για το επόμενο έτος.

Ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, αγαστός σύμμαχος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, βλέπει τις πολιτικές του «μετοχές» να αυξάνονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και χθες το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα υπηρετεί πλέον ως αναπληρωτής του Ρώσου προέδρου σε ένα όργανο που θα εποπτεύει τη στρατιωτική βιομηχανία. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε μια σπάνια ξένη επίσκεψη στην Κίνα, έχοντας συνομιλίες για θέματα εξωτερικής πολιτικής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι ακραίες δηλώσεις και η εμπρηστική ρητορική Μεντβέντεφ μετά την έναρξη του πολέμου έχουν μετατραπεί σε ρουτίνα. Έχει δημιουργήσει το προφίλ του «γερακιού», πλαισιώνοντας τη ρωσική εισβολή με όρους Αποκάλυψης και θρησκευτικούς όρους, αναφερόμενος στους Ουκρανούς με χαρακτηρισμούς όπως «κατσαρίδες» σε μια ρητορική που το Κίεβο τονίζει ότι έχει ανοιχτά γενοκτονικό χαρακτήρα.

Χθες, ήρθε η σειρά των προβλέψεων του για το επόμενο έτος: μεταξύ άλλων, προβλέπει πόλεμο μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ που θα οδηγήσει τον Έλον Μασκ να γίνει πρόεδρος.

Στη λίστα με τις προβλέψεις του για το 2023, που ανήρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Telegram και στο Twitter, προέβλεψε επίσης την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ, η οποία με τη σειρά της θα καταρρεύσει.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions

Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.

Here’s our humble contribution.

What can happen in 2023:

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022