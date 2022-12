Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες καθηγητές ορθοπαιδικής από όλον τον κόσμο παρουσιάζουν νέες τεχνικές και ρομποτικές επεμβάσεις

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχουν στο διεθνές συνέδριο Ορθοπεδικής Χειρουργικής- Αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος.

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχουν στο διεθνές συνέδριο Ορθοπεδικής Χειρουργικής- Αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος «Masterclass in Arthroplasty Surgery Thessaloniki: Advanced Arthroplasty Surgery» παρουσιάζοντας τα κορυφαία ερευνητικά δεδομένα της χρονιάς και τα επιτεύγματα της Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής με παράλληλη μάλιστα προβολή βίντεο από χειρουργικές επεμβάσεις.

Επιστήμονες από Αργεντινή, Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και από την Ελλάδα μοιράζονται την εμπειρία και τις γνώσεις τους σχετικά με τις αρθροπλαστικές επεμβάσεις και τις νέες χειρουργικές τεχνικές και συζητούν για αρθροπλαστικές, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και αναθεωρητικές επεμβάσεις του Ισχίου και Γόνατος.

Ο καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. Δρ. Ελευθέριος Τσιρίδης, εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ισχίου και ιδρυτής του MAST που έχει προσκαλέσει τους διακεκριμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς από όλο τον κόσμο, επισήμανε την σπουδαιότητα της παρακολούθησης των συνεδρίων από τους επιστήμονες καθώς παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογία που εξελίσσεται ραγδαία.

«Οι καινούριες τεχνολογίες, κυρίως η πλοήγηση αλλά και τα robotics έχουν μπει στην πραγματικότητα της ορθοπαιδικής και της χειρουργικής, μας δίνουν ακρίβεια, εξατομικευμένη χειρουργική, προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα και επιπλέον πολύ καλύτερη υγεία στους ασθενείς μας. Απαραίτητη προϋπόθεση μάλιστα είναι η εξειδίκευση των γιατρών για τη χρήση της νέας τεχνολογίας, η οποία μεταξύ των άλλων προσφέρει γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς, μικρότερη νοσηλεία, μικρότερες τομές» επισήμανε ο κ. Τσιρίδης.

Ο Trebse Rihard, Senior Consultant Orthopedic Surgeon, Head of Service for Bone Infection at Valdoltra Orthopedic Hospital, Ankaran, από τη Σλοβενία, ένας εκ των ομιλητών που παρουσίασαν νέες τεχνικές δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα συμπεράσματα του συνέδριου που θα αποτελέσουν ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια των χειρουργών.

«Είναι ένα πολύ πυκνό συνέδριο το οποίο μέσα σε πολύ λίγες ώρες και μέρες μιλάει για τα πάντα και κυρίως για την τρέχουσα τεχνολογία, την τεχνολογία αιχμής που συμβαίνει αυτήν την χρονική στιγμή στην ιατρική. Έχω ξανάρθει στην Ελλάδα είμαι ενθουσιασμένες που είμαι εδώ ξανά και συμμετέχω στο σπουδαίο αυτό συνέδριο» δήλωσε.

Ο Schreurs Wim,Professor on behalf of the Dutch Arthroplasty Registry, Radboud University Nijmegen, από την Ολλανδία, αναφέρθηκε στην παγκόσμια απήχηση που θα έχει το συνέδριο που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Πριν δέκα χρόνια ξεκίνησε το συνέδριο και τότε ήταν μικρό, σήμερα έχει γίνει πολύ μεγάλο, τώρα πια αναγνωρίζεται από την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ορθοπαιδική εταιρεία ισχίου και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ ξανά, καθώς γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά που αφορά σε όλον τον κόσμο, μιας και είναι υβριδικό το συνέδριο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επικοινωνούμε παγκόσμια τα όσα γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη» είπε.

«Το MAST (Masterclass in Arthroplasty Surgery Thessaloniki) που συνδιοργανώνεται από το Icaros Tsiridis Orthopaedic Institute και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ισχίου (European Hip Society), διεξάγεται για 9η συνεχή χρονιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεδριακό θεσμό, στην αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος, στην Ευρώπη, αλλά και έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, από το οποίο θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν στις νέες τεχνικές στις επεμβάσεις» τόνισε ο καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. Δρ. Ελευθέριος Τσιρίδης.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και η ανάλυση των νέων δεδομένων όπως αυτά διαμορφώνονται από την εξέλιξη της έρευνας, της επιστημονικής εμπειρίας και της νέας τεχνολογίας, προς όφελος των ασθενών με ορθοπαιδικά προβλήματα.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες των διεθνών νοσοκομείων να διαγωνιστούν για το έπαθλο "Aristotle MAST Award 2022", με τον επικεφαλής της νικήτριας ομάδας να ανακηρύσσεται επισκέπτης καθηγητής από τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για πρώτη φορά φέτος, θα γίνει χρήση του ερωτηματολογίου "MAST "Endoxa" Consensus Report", που θα οδηγήσει σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων προερχομένων από πολλά διεθνή ορθοπαιδικά κέντρα. Η Κυριακή θα είναι αφιερωμένη σε πρακτικά εργαστήρια για την εκπαίδευση νέων ειδικών ιατρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ