Τουρκία: Στις φλόγες πολυτελές ξενοδοχείο στο Βόσπορο

Παραδόθηκε στις φλόγες το πολυτελές ξενοδοχείο Τσιραχάν πάνω στο Βόσπορο.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο πολυτελές ξενοδοχείο Τσιραχάν πάνω στο Βόσπορο, το πρωί της Παρασκευής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες στο κτίριο, ενώ δεν υπάρχουν θύματα.

Στο χώρο του ξενοδοχείου έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και η κατάσταση φαίνεται πως βρίσκεται υπό έλεγχο.

In #Istanbul, the #Kempinski Hotel in Ciragan Palace is on fire pic.twitter.com/u29M9mdjoC

— Military news,war,politics,geopolitics,geoeconomy (@avia_pro) December 9, 2022