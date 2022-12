Η πλουσιότερη γυναίκα της ραπ μουσικής συμβουλεύει: «Κάντε αποταμίευση»

Η συνεργασία της με τις εταιρείες MAC, Pepsi και Adidas και πιο πρόσφατα με τον οίκο Fendi συνέβαλαν στην αύξηση της περιουσίας της.

Η ράπερ και επιχειρηματίας Nicki Minaj με περιουσία 100 εκατομμυρίων δολαρίων παραδέχεται ότι δεν ήταν πάντα τόσο προσεκτική με τα έξοδά της και πλέον παρέχει συμβουλές στις ακροατές και τους followers της.

«Τον πρώτο χρόνο, πριν καν κυκλοφορήσω το πρώτο μου άλμπουμ, αγόρασα στις φίλες μου μία Merceds Benz, μια BMW και δύο Range Rovers. Δόξα τω Θεώ, συνέχισα να παίρνω χρήματα, γιατί ξόδευα σαν τρελή εκείνη την περίοδο» υπογραμμίζει η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα.

Έκτοτε έμαθε να αποταμιεύει: «Μακάρι οι άνθρωποι να καταλάβουν, ότι πρέπει να φυλάνε τα χρήματά τους», επισημαίνει σύμφωνα με το MarketWatch. Αυτό είναι μία έξυπνη συμβουλή, ειδικά τώρα που οι λογαριασμοί και το κόστος ζωής έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως και η κατάσταση έχει γίνει δυσκολότερη.

«Κάθε φορά που οι άνθρωποι έρχονται στο σπίτι μου, νομίζουν ότι θα δουν 20 αυτοκίνητα στο δρόμο. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ. Δεν έχω κανέναν να αποδείξω τίποτα. Σταματήστε να προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε τους ανθρώπους στο Instagram γιατί οι άνθρωποι που τα κέρδισαν πραγματικά δεν κάνουν τέτοια» πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από μερικά χρόνια, η Μινάζ έγραψε ιστορία ως η πλουσιότερη γυναίκα της ραπ μουσικής. Τα έσοδά της από το Τρινιντάντ ανήλθαν στα 100 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε η δισκογραφική της εταιρεία, Young Money στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η δισκογραφική δημοσίευσε φωτογραφία της ράπερ με τίτλο «Η Nicki Minaj έχει γίνει η πρώτη γυναίκα ράπερ στην ιστορία με έσοδα 100 εκατομμυρίων δολαρίων». Τα περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνα της Queen Latifah (60 εκατομμύρια δολάρια), της Missy Elliott (50 εκατομμύρια δολάρια) και της Lil Kim (18 εκατομμύρια δολάρια).

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Minaj ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τη μουσική, ωστόσο έκανε μεγάλη επιστροφή με την επιτυχία «Yikes» στις αρχές του 2020.

Nicki Minaj has become the first female rapper in history to amass a $100 million net worth 🤑 #QueenTingz 👑 pic.twitter.com/pYXDJRTGSo

— Mula (@youngmoney) March 16, 2020