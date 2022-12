Πρόσωπο της χρονιάς για το TIME ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας ανακηρύχθηκε το πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time την Τετάρτη, ως αναγνώριση της ηγετικής του φυσιογνωμίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της χώρας του εναντίον της Ρωσίας.

Το περιοδικό απέτισε φόρος τιμής επίσης στο «πνεύμα της Ουκρανίας», εξαίροντας την σθεναρή αντίσταση της χώρας απέναντι στην βαρβαρότητα που επέδειξε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η τιμητική διάκριση από το διεθνούς φήμης περιοδικό αποτελεί την πιο πρόσφατη διάκριση στην αξιοσημείωτη άνοδο που είδε ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος από κωμικός σε τηλεοπτικές σειρές αναδείχθηκε πρώτα στην προεδρία της χώρας του το 2019 και στη συνέχεια, φέτος, μετατράπηκε σε ηγέτης με παγκόσμιο ανάστημα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, χαρακτήρισε τον πόλεμο ως αγώνα ενός φιλειρηνικού λαού που αναζητά την ελευθερία του από την τυραννία. Δύο αποφάσεις που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο ήρθαν να καθορίσουν το στυλ του. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, οι δυτικές δυνάμεις και οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες ήταν σίγουροι ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα καταλάμβαναν γρήγορα το Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, και περίμεναν πως η κυβέρνηση της χώρας θα υποχωρήσει. Αντίθετα, ο κ. Ζελένσκι έμεινε στην πόλη ως σύμβολο αντίστασης με τις ουκρανικές δυνάμεις να αποκρούουν τους Ρώσους εισβολείς.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022