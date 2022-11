Τουρκία: Έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης- Ένας νεκρός

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:36

Τουλάχιστον ένας νεκρός και άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ή έφυγαν τρέχοντας από το σημείο της ισχυρής έκρηξης που έγινε σε έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, βίντεο που προβλήθηκαν, αλλά και τουρκικά ΜΜΕ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης. Στο σημείο της έκρηξης υπήρχε πλήθος κόσμου, που έφυγε αλλόφρον προς πάσα κατεύθυνση.

Κάποιοι από τους τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της έκρηξης, ενώ οι σοβαρότερα τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Άμεσα οι δυνάμεις ασφαλείας εκκένωσαν την περιοχή, ενώ προληπτικά έκλεισε το τζαμί στην πλατεία Ταξίμ. Την επιχείρηση επέβλεψε από αέρος ελικόπτερο της αστυνομίας.

At least 11 people wounded in the recent explosion in #Taksim street, #Istanbul. pic.twitter.com/nu4y5yStIb

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) November 13, 2022