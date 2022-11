Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία αποσύρεται από την κρίσιμη περιοχή της Χερσώνας

Οι δυνάμεις της Μόσχας σημειώνει πως είναι αδύνατο να συνεχιστεί η παράδοση προμηθειών στην πόλη της Χερσώνας και σε άλλες περιοχές της δυτικής όχθης του Δνείπερου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως αποσύρει τις δυνάμεις του από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία.

Η υποχώρηση από την περιοχή που είχε καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις τον Σεπτέμβριο σημαίνει ότι οι περίπου 40.000 άνδρες θα αποχωρήσουν εξ ολοκλήρου από την περιοχή στη δυτική όχθη του ποταμού. Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα, καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει την ουκρανική αντεπίθεση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, Σεργκέι Σουροβίκιν, ανέφερε προς τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού πως είναι αδύνατο να συνεχιστεί η παράδοση προμηθειών στην πόλη της Χερσώνας και σε άλλες περιοχές της δυτικής όχθης του Δνείπερου. Ο Σοϊγκού συμφώνησε με την πρόταση για αποχώρηση των ρωσικών δυνάμενων και ενίσχυσης των αμυντικών θέσεων στην ανατολική όχθη του ποταμού.

«Θα σώσουμε τις ζωές των στρατιωτών μας και τη μαχητική ικανότητα των μονάδων μας. Το να τους κρατούμε στα δεξιά (δυτική) όχθη είναι μάταιο. Μερικές από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα μέτωπα», είπε ο Σουροβίκιν.

