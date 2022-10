Mητσοτάκης: Εποικοδομητική συζήτηση με Μπλίνκεν για Ουκρανία και Ανατ. Μεσόγειο

Eίχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την συνεργασία υπέρ της Ουκρανίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και στις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ικανοποίηση του για την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον υπουργό Eξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter, καθώς, όπως ανέφερε είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την συνεργασία υπέρ της Ουκρανίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και στις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.

