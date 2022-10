Δένδιας-Κλέβερλι: Κοινή δέσμευση για σταθερότητα και ασφάλεια στα Δ. Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι αντάλλαξαν απόψεις για θέματα ενεργειακής ασφάλειας, την κλιματική αλλαγή, την κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό, Λιβύη και Δυτικά Βαλκάνια.

Την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοβρετανικών δεσμών και τον συντονισμό εντός των διεθνών οργανισμών, συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Νίκος Δένδιας και Τζέιμς Κλέβερλι. «Σε μία εγκάρδια πρώτη συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό μου, J. Cleverly, συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου και τον συντονισμό εντός των διεθνών οργανισμών, ενώ εξετάσαμε την πρόοδο στην εφαρμογή του Μνημονίου για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο που υπεγράφη πέρυσι» έγραψε μετά τη συνάντηση, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι αντάλλαξαν απόψεις για θέματα ενεργειακής ασφάλειας, την κλιματική αλλαγή, την κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό, Λιβύη και Δυτικά Βαλκάνια.

Πριν από τη συνάντηση, σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια σημαντική χώρα, ένας στρατηγικός και ιστορικός φίλος της Ελλάδας. Επίσης, τόνισε ότι για την ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει πλήρη εικόνα των ελληνικών απόψεων.

Warm first meeting with #UK counterpart @JamesCleverly to discuss how to further boost 🇬🇷🇬🇧 ties & coordination in International Organisations, review the progress in the implementation of the #MoU on the Strategic Bilateral Framework signed last year. (1/2) pic.twitter.com/w7JetdTFwB

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 14, 2022