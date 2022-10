Σε ένα Λευκορώσο και δύο ΜΚΟ, από την Ουκρανία και τη Ρωσία, το Νόμπελ Ειρήνης του 2022

Σύμφωνα με τη σουηδική ακαδημία, οι παραλήπτες του βραβείου «για χρόνια προωθούν το δικαίωμα στην αμφισβήτησή της εξουσίας και την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών»

Τελευταία ενημέρωση: 12:52

Στον Λευκορώσο υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Άλες Μπιαλιάτσκι και σε δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις από την Ουκρανία και τη Ρωσία απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης του 2022, από την σουηδική Ακαδημία των βραβείων.

Πέρα από τον Μπιαλιάτσκι, το Νόμπελ δόθηκε στην ουκρανική ΜΚΟ «Κέντρο Πολιτικών Ελευθερίων» και στην ρωσική ΜΚΟ «Συλλογική Μνήμη», που δραστηριοποιούνται και αυτές στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022