Στους Ασπέ, Κλάουζερ και Τσάιλινγκερ το Νόμπελ Φυσικής 2022

Σε τρεις επιστήμονες απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2022, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τρεις πρωτοπόρους των επαναστατικών μηχανισμών της κβαντικής φυσικής.

Πρόκειται για τους Αλέν Ασπέ από την Γαλλία, τον Τζον Κλάουζερ από τις ΗΠΑ και τον Αυστριακό Άντον Τσάιλινγκερ, οι οποίοι διακρίθηκαν για «πειράματα με διεμπλεγμένα φωτόνια, την επιβεβαίωση των παραβιάσων των ανισοτήτων Μπελ και το πρωτοποριακό έργο τους στην επιστήμη της κβαντικής πληροφορικής».

Ο Αλέν Ασπέ, ηλικίας 75 ετών, είναι μέλος του γαλλικού πανεπιστημίου Paris-Saclay και της Ecole Polytechnique, ενώ ο Τζον Κλάουζερ, 79 ετών, και ο Άντον Τσάιλινγκερ, 77 ετών, του πανεπιστημίου της Βιέννης.

