Η ξηρασία στην Ευρώπη φαίνεται είναι η χειρότερη των τελευταίων 500 χρόνων

Όπως αναφέρει το EDO, σχεδόν το 64% ή τα 2/3 των περιοχών της ΕΕ είναι υπό τον κίνδυνο ξηρασίας ή σε κίνδυνο για την εκδήλωση της.

Η ξηρασία που βιώνει το καλοκαίρι του 2022 η Ευρώπη φαίνεται πως είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί στην ήπειρο μας τα τελευταία 500 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας (EDO)

Το 47% των εδαφών της Ευρώπη παρουσιάσει έλλειψη στην υγρασία του εδάφους, ενώ το 17% είναι σε κατάσταση συναγερμού, κατά την οποία έχει αρχίσει να επηρεάζεται η βλάστηση από την ξηρασία, μετέδωσε το Reuters.

The current drought in Europe appears to be the worst in at least 500 years, according to @EU_ScienceHub experts.

The severe rainfall deficit is affecting crops and increasing the risk of fires.

It has also impacted rivers, affecting the energy sector and river transport. 👇

