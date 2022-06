Άνοιξε και πάλι ο ελβετικός εναέριος χώρος

Λύθηκε το πρόβλημα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο ελβετικός εναέριος χώρος «άνοιξε και πάλι», ανακοίνωσε σήμερα η Skyguide, η επιχείρηση που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Ελβετίας, αφού είχε κλείσει πλήρως για την κυκλοφορία εξαιτίας βλάβης στα συστήματα πληροφορικής που διήρκεσε ώρες.

«Το τεχνικό πρόβλημα στη Skyguide λύθηκε και το κλείσιμο του ενάεριου χώρου ήρθη στις 08:30 (τοπική ώρα, 09:30 ώρα Ελλάδας). Ο ελβετικός εναέριος χώρος είναι και πάλι ανοικτός και οι πτήσεις πάνω από την Ελβετία, καθώς και στα αεροδρόμια της Γενεύης και της Ζυρίχης επαναλαμβάνονται», έγραψε η Skyguide στο Twitter χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της βλάβης.

The technical malfunction at Skyguide has been resolved. The airspace closure was lifted at 8.30 am. Swiss airspace is now open again and air traffic over Switzerland and operations at the national airports of Geneva and Zurich are resuming.

