Εκπαιδευτικό σεμινάριο της διεύθυνσης Διαστήματος του ΓΕΕΘΑ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Introduction to the Space Environment and Orbits» διοργάνωσε η διεύθυνση Διαστήματος του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Γ5) στις 8 και 9 Ιουνίου, με δύο εκπαιδευτές από την Κινητή Ομάδα Εκπαίδευσης του διαστημικού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας (National Security Space Institute - NSSI) των ΗΠΑ.

Το σεμινάριο αποσκοπούσε στην εξέλιξη των ικανοτήτων και των γνώσεων των συμμετεχόντων στο επιχειρησιακό πεδίο του Διαστήματος μέσω της εισαγωγής, της ανάπτυξης και της ανάλυσης των παραμέτρων και χαρακτηριστικών του διαστημικού πεδίου επιχειρήσεων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Ο διευθυντής της διεύθυνσης Διαστήματος, αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος, αναφέρθηκε στον ρόλο του Διαστήματος για τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας και στην άμεση διασύνδεσή του με την εκτέλεση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων και τις επιχειρήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ο διευθυντής Κλάδου Υποστήριξης του ΓΕΕΘΑ, υποπτέραρχος (Μ) Χρήστος Τελλίδης, ο επικεφαλής του Office of Defense Cooperation των ΗΠΑ στην Ελλάδα, colonel Kelly MacDonald, καθώς και ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ΗΠΑ στην Ευρώπη (United States European Command - EUCOM) Timothy James, ενώ συμμετείχαν 22 στελέχη, συνολικά, από τα Γενικά Επιτελεία και τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

