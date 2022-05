Πολωνία: Διαδηλωτές περιέλουσαν με κόκκινη μπογιά τον Ρώσο πρεσβευτή στη Βαρσοβία

Φωνάζοντας «Φασίστες, Φασίστες!», διαδηλωτές έριξαν κόκκινο σιρόπι στον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Βαρσοβία κατά την διάρκεια τελετής για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο η Ρωσία γιορτάζει σήμερα, χωριστά από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Φωνάζοντας «Φασίστες, Φασίστες!», διαδηλωτές έριξαν κόκκινο σιρόπι στον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Βαρσοβία κατά την διάρκεια τελετής για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο η Ρωσία γιορτάζει σήμερα, χωριστά από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, χωρίς ήχο, δείχνουν τον Σεργκέι Αντρέιεφ, λουσμένο με κόκκινο σιρόπι, μαζί με πολλά πρόσωπα της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Πίσω τους είναι ορατές οι ουκρανικές σημαίες που κρατούν οι διαδηλωτές.

Σύμφωνα με το Ria Novosti, ο Ρώσος πρεσβευτής επρόκειτο να καταθέσει στεφάνι στο σοβιετικό νεκροταφείο της Βαρσοβίας, όπου έχουν ενταφιασθεί οι σοβιετικοί στρατιώτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 9ης Μαΐου 1945.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ρίξει σκιά στη φετινή Ημέρα της Νίκης, που η Μόσχα τιμά τους 27 εκατομμύρια Σοβιετικούς που έχασαν τη ζωή τους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Πολωνία, ένας ισχυρός υποστηρικτής της Ουκρανίας στην αντίστασή της στη ρωσική εισβολή και αντιτάχθηκε σε κάθε μεγάλης κλίμακας εορταστικές εκδηλώσεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν διαδηλωτές, ορισμένοι κρατώντας ουκρανικές σημαίες, να περικυκλώνουν τη ρωσική αντιπροσωπεία και να φωνάζουν «φασίστες» προτού ο πρεσβευτής Σεργκέι Αντρέιεφ λουστεί με κόκκινο σιρόπι.

The Russian ambassador to Poland was attacked during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers in Warsaw & doused with red paint pic.twitter.com/9l8i6q79do

— Russians With Attitude (@RWApodcast) May 9, 2022