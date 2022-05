Φωτιά στα social media άναψε ο Έλον Μασκ με αινιγματικό tweet για τον θάνατό του -Τι απάντησε η μαμά του

Φωτιά στο διαδίκτυο άναψε ο Έλον Μασκ με μία αινιγματική ανάρτηση στην οποία αναφέρεται σε πιθανό θάνατό του. Ο δισεκατομμυριούχος CEO της Tesla έγραψε στο Twitter ότι μπορεί και να πεθάνει «υπό μυστηριώδεις συνθήκες».

Φωτιά στο διαδίκτυο άναψε ο Έλον Μασκ με μία αινιγματική ανάρτηση στην οποία αναφέρεται σε πιθανό θάνατό του. Ο δισεκατομμυριούχος CEO της Tesla έγραψε στο Twitter ότι μπορεί και να πεθάνει «υπό μυστηριώδεις συνθήκες».

Ενώ ορισμένοι στο Twitter έσπευσαν να συμπεράνουν ότι μπορεί να φοβάται τους Κλίντον, ίσως ο Μασκ αναφερόταν σε μια πιθανή απειλή από τη Ρωσία.

«Έαν πεθάνω υπό μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα», έγραψε ο Μασκ, που είναι επίσης CEO της SpaceX και που πρόσφατα εξαγόρασε το Twitter.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022