Iσπανία: Ισχυρή έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου - Τουλάχιστον 17 τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Τα ισπανικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως κανείς από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο της ζωής του, ωστόσο κάποιοι είναι πιο σοβαρά, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα.

Ισχυρή έκρηξη ενδεχόμενα εξαιτίας διαρροής φυσικού αερίου, σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή Σαλαμάνκα της Μαδρίτης, στην Ισπανία.

At least Six Reportedly Injured as Explosion hit #Madrid Building

An explosion in a house on General #Pardiñas street in Madrid leaves at least six minor injuries#Sputnik #Spain #BreakingNews pic.twitter.com/48CrmxFvxc

