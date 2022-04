O Ν. Δένδιας αποχαιρέτησε με γεύμα τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ, Τζ. Πάιατ

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον κ. Πάιατ για την πολύτιμη συμβολή του στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του απερχόμενου πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ παρέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

During a farewell lunch in honour of outgoing #US Ambassador, Ι thanked @USAmbPyatt for his valuable contribution to further advancing the 🇬🇷🇺🇸 strategic relationship and cooperation during his tenure in #Greece. pic.twitter.com/dZoioqTTtT

