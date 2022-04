Πρόκληση Σοϊλού: Όσο όλοι ασχολούνταν με την πανδημία, η Τουρκία προώθησε την «ατζέντα» της για Αγία Σοφιά και Βαρώσια

Τη δική της ατζέντα προωθούσε η Άγκυρα, όσο η παγκόσμια κοινότητα είχε στρέψει τις προσπάθειές της στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Προκλητικές ήταν οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος σε ομιλία του σε δείπνο ιφτάρ στην Τραπεζούντα, παραδέχθηκε ότι όσο η παγκόσμια κοινότητα είχε στρέψει τις προσπάθειές της στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, η Άγκυρα προωθούσε τα σχέδια της.

«Κάναμε βήματα για να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο τη δύναμή μας, χωρίς φόβο για κανέναν» δήλωσε ο Σοϊλού και ομολόγησε με ικανοποίηση ότι όσο οι παγκόσμιοι ηγέτες ασχολούνταν με την πανδημία, η χώρα του έκανε επίδειξη δύναμης στην ανατολική Μεσόγειο, την Αγία Σοφιά, την Κύπρο και τη Λιβύη.

#Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu claimed ownership of entire natural gas reserves in East Med, said Turkey made bold moves in #Cypus, Libya, converted Hagia Sophia into mosque while West had been busy with #Covid pandemic. pic.twitter.com/tZj19Szdgp

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 18, 2022