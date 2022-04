Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό - 16 τραυματίες

Δεκάδες τραυματίες στο Μπρούκλιν μετά από επίθεση ενόπλων σε σταθμό του μετρό. Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ασφαλείας της Νέας Υόρκης μετά τις αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς σε σταθμό του μετρό της αμερικανικής μεγαλούπολης, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να μεταφερθούν σε κοντινά νοσοκομεία για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έχει λάβει χώρα στον σταθμό 36th Street στο Sunset Park του Μπρούκλιν, με τουλάχιστον πέντε πολίτες να φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ οι αρχές εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που δεν πυροδοτήθηκαν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, «υπήρξαν πολλά πυρά» και «τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί».

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι αρχές αναζητούν έναν άνδρα που φορούσε πορτοκαλί γιλέκο και αντιασφυξιογόνα μάσκα, ενώ αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο δράστες.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022