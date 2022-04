Πάιατ: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή συνεργασία East Med

Με την Ευρωπαία επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμσον συναντήθηκε στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Με την Ευρωπαία επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμσον συναντήθηκε στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Μοιράστηκε την εξαιρετική ελληνοαμερικανική ενεργειακή εταιρική σχέση και την υποστήριξη των ΗΠΑ για τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, τη διαδικασία 3+1 (τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου +ΗΠΑ), την ηγετική θέση στην ενεργειακή μετάβαση και στη διαφοροποίηση για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζέφρι Πάιατ.

Great to run into Commissioner @KadriSimson on sidelines of @delphi_forum - sharing the outstanding 🇺🇸🇬🇷 energy partnership and U.S. support for Greece's leadership role on East Med energy cooperation, 3+1 process, leading energy transition and diversification for SE Europe. pic.twitter.com/DZN08c017a

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 8, 2022