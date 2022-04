Θετική στον κορονοϊό η Κριστίν Λαγκάρντ

Η Λαγκάρντ τονίζει πως η ασθένεια της δεν επηρεάζει καθόλου τις λειτουργίες της ΕΚΤ.

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, όπως ανακοίνωσε η ίδια σήμερα, μέσα από ένα μήνυμα στο Twitter.

Συγκεκριμένα, η κ. Λαγκάρντ αναφέρει: «Σήμερα το διαγνώστηκα θετική στον Covid-19. Είμαι πλήρως εμβολισμένη και τα συμπτώματα μου είναι ευτυχώς αρκετά ελαφριά. Θα εργαστώ από το σπίτι στην Φρανκφούρτη μέχρι να αναρρώσω πλήρως».

Ενώ, τονίζει πως η ασθένεια της δεν επηρεάζει καθόλου τις λειτουργίες της ΕΚΤ.

This morning I tested positive for COVID-19. I am vaccinated and boosted, and my symptoms are thankfully reasonably mild. I will work from home in Frankfurt until I am fully recovered. There is no impact on the ECB’s operations.

— Christine Lagarde (@Lagarde) April 7, 2022