Ντερ Λάιεν: Σοκαρισμένη από τις αναφορές ανείπωτης φρίκης στις περιοχές που αποσύρθηκαν οι Ρώσοι

Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πολέμου πρέπει να λογοδοτήσουν, δηλώνει η πρόεδρος της Κομισιόν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:34

Με μήνυμα της στο Twitter, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένη» από τις αναφορές για «ανείπωτη φρίκη», σε περιοχές της Ουκρανίας όπου η Ρωσία έχει αποσυρθεί.

Μάλιστα η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει ότι χρειάζεται επειγόντως μια ανεξάρτητη έρευνα, καθώς οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πολέμου πρέπει να λογοδοτήσουν.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.

An independent investigation is urgently needed.

Perpetrators of war crimes will be held accountable.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022