Συντριβή αεροσκάφους Boeing 737 με 132 επιβαίνοντες στην Κίνα (vid)

Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

Την συντριβή ενός αεροσκάφους Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 132 άτομα στην νοτιοδυτική Κίνα, επιβεβαίωσαν οι κινεζικές αρχές.

Μεταξύ των επιβατών ήταν 123 επιβάτες και 9 μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με το CNBC.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού και το σήμα του χάθηκε πάνω την περιοχή του Γκουανγκσί, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την συντριβή στην ορεινή περιοχή.

Η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας δήλωσε πως «ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σωστική επιχείρηση. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

#MU5735 Not a good sign🙏🙏 pic.twitter.com/0Djd0jdut9

More clips from the crash site pic.twitter.com/0mY1U9Vi7f

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) March 21, 2022