Νέο μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά και την ουκρανική ομογένεια, απηύθυνε μέσω του Twitter o πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε εμπορική συναλλαγή με τη Ρωσία πρέπει να σταματήσει! Για να μην μπορεί να ‘’σπονσοράρει’’ τη δολοφονία των παιδιών μας. Ουκρανοί σε όλο τον κόσμο! Επικοινωνήστε με πολιτικούς, μιλήστε με δημοσιογράφους, ασκήστε πίεση στις επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τη ρωσική αγορά. Για να μην πληρωθούν τα δολάρια και τα ευρώ τους για το αίμα μας» τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

1/2 All trade with Russia must be stopped! So that it can't sponsor the killing of our children. Ukrainians all over the world! Contact politicians, talk to journalists, put pressure on business to leave the Russian market. So that their dollars & euros aren’t paid for our blood

«Το τίμημα αυτού του πολέμου εναντίον πρέπει να είναι εξαιρετικά οδυνηρό για τη Ρωσία. Αυτή η πίεση είναι καθήκον όλων των Ουκρανών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και για όλους τους φίλους και εταίρους της χώρας μας. Όλοι στον κόσμο πρέπει να πάρουν ηθική θέση. Όχι μόνο το κράτος, αλλά και οι εταιρείες» σημειώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

The price for this war against 🇺🇦 must be extremely painful for Russia. This pressure is a task for all Ukrainians at home & abroad, as well as for all friends & partners of our country. Everyone in the world must take a moral stand. Not only the state, but also companies.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2022