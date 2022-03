Πόλεμος στην Ουκρανία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο - Γενικός αντιαεροπορικός συναγερμός

Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο κέντρο του Κιέβου, καθώς το σφυροκόπημα της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν ξανά στην πόλη, αλλά και στην Οδησσό στα νότια, στο Ουμάν στα κεντρικά και στο Χμελνίτσι στα δυτικά.

Σύμφωνα με τοπικά αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν αναφορές εκτόξευσης πυραύλων από την λευκορωσική πλευρά προς την περιοχή Μπλόνσκι, στην οποία εχθές χτυπήθηκε 9όροφη πολυκατοικία, χωρίς η τελευταία είδηση να επιβεβαιώνεται.

Πλέον, οι ελπίδες στρέφονται και πάλι στην διπλωματία και στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων, καθώς το βράδυ της Δευτέρας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με αυτή της Ρωσίας θα συνεχιστούν και σήμερα. Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να υπάρξει «δίκαιη ειρήνη». «Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι. Τα πράγματα πήγαν «αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα για 36 ώρες, από σήμερα το βράδυ, λόγω των «επικίνδυνων και δύσκολων στιγμών» που ζουν οι κάτοικοί της.

«Από σήμερα» στις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και έως τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Κίεβο, ανακοίνωσε στο Telegram ο Κλίτσκο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πολλών βομβαρδισμών σήμερα το πρωί. «Σήμερα είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή», τόνισε ο ίδιος.

«Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε το Κίεβο, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το σύμβολο και την προκεχωρημένη βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης», σημείωσε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ το αεροδρόμιο της πόλης Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία υπέστη «μαζικές καταστροφές» έπειτα από τον βομβαρδισμό του δύο φορές στη διάρκεια της νύκτας από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

«Στη διάρκεια της νύκτας ο εχθρός επιτέθηκε στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο. Δύο πλήγματα. Ο διάδρομος απογείωσης- προσγείωσης καταστράφηκε. Ο τερματικός σταθμός υπέστη ζημιές. Μαζικές καταστροφές», έγραψε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας στο Telegram.

Το Ντνίπρο, μια βιομηχανική πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων από την οποία περνά ο ομώνυμος ποταμός που χωρίζει το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπου κυριαρχούν οι φιλορώσοι αντάρτες, από την υπόλοιπη χώρα, είχε γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από την προέλαση του ρωσικού στρατού.

Το Σάββατο η πόλη έγινε στόχος βομβαρδισμών με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών· οι πρώτες πληροφορίες που έδωσαν κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

Πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

«Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν επίσης μέσω Facebook ότι χτυπήθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία σε βορειοδυτικό τομέα της ουκρανικής πρωτεύουσας, στη συνοικία Πόντιλ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από πυροσβέστες. Ένα πρόσωπο διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίες δεν διευκρίνισαν τι είδους όπλο έπληξε το κτίριο.

Η έκρηξη έσπασε σχεδόν όλα τα παράθυρα του ακινήτου και όλων όσα βρίσκονται γύρω του, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος μετέβη επιτόπου. Αρκετοί κάτοικοι πέταγαν από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους γυαλιά και συντρίμμια.

Σε χωριστή ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως προκλήθηκε πυρκαγιά από ρωσικά πυρά σε σπίτι στη συνοικία Οσοκόρκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου. Το χτύπημα αυτό δεν προκάλεσε θύματα, κατά τις ίδιες πηγές.

Svyatoshinsky district of #Kyiv. Two residential multi-storey buildings were damaged. Rescuers are working at the site.

This is reported by the People's Deputy of #Ukraine Oleksiy #Goncharenko. pic.twitter.com/eqG4xQSTRP

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022