Ο Έλον Μασκ προκαλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε «μονονομαχία»

Σε μονομαχία προκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, μέσα από ένα μήνυμα στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμος έγραψε: «με το παρόν προκαλώ τον Πούτιν σε μονονομαχία», σημειώνοντας το όνομα του Ρώσου προέδρου στα ρωσικά, ενώ πρόσθεσε, επίσης, ότι το διακύβευμα είναι η «Ουκρανία».

Σε ένα επόμενο tweet που απευθύνθηκε στον επίσημο λογαριασμό του προέδρου της Ρωσίας στο Twitter έγραψε: «Συμφωνείτε με αυτόν τον αγώνα;» και στη συνέχεια απαντώντας σε σχόλια κάτω από την ανάρτησή του είπε ότι «αν ο Πούτιν μπορούσε τόσο εύκολα να ταπεινώσει τη Δύση, τότε θα δεχόταν την πρόκληση. Αλλά δεν θα το κάνει.»

