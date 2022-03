Έκκληση Ζελένσκι στις εταιρείες λογισμικού να σταματήσουν την υποστήριξη των προϊόντων τους στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος με μήνυμα του στο Twitter κάλεσε τις Microsoft, Oracle και SAP να σταματήσουν τη στήριξη των υφιστάμενων συμβολαίων τους και των προϊόντων τους στη Ρωσία.

Η Microsoft έχει σταματήσει να δέχεται νέους πελάτες από τη Ρωσία, αλλά ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτές τις κινήσεις ως ημίμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κάποια αντίδραση από τις τρεις εταιρείες λογισμικού στο αίτημα Ζελένσκι.

Now can be no 'half' decisions or 'halftones'! There is only black and white, good or evil! You are either for peace or support the bloody Russian aggressor to kill Ukrainian children and women. @Microsoft @Oracle @SAP, stop supporting your products in Russia, stop the war!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022