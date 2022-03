Πόλεμος στην Ουκρανία: Στα 15 χλμ. από το Κίεβο οι Ρώσοι - Περικυκλώνουν και την Οδησσό

Τελευταία ενημέρωση 15:28

Μετά την σύντομη ανάπαυλα για την απομάκρυνση των αμάχων στην Ουκρανία, ο πόλεμος με την Ρωσία συνεχίζεται να μαίνεται ανηλεής, με τις ρωσικές δυνάμεις να προωθούνται πλέον στα 15 χλμ. από την πρωτεύουσα και με 2,5 εκατ. άμαχους να έχουν ήδη διαφύγει από την χώρα.

Οι νεκροί και οι τραυματίες πληθαίνουν στην σύγκρουση που βαδίζει στην τρίτη εβδομάδα της και δείχνει να κλιμακώνεται, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή να αποσταλούν στην περιοχή «εθελοντές» μαχητές.

Ταυτόχρονα, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την «βόρεια πύλη» που οδηγεί στη Μαριούπολη και για πρώτη φορά βομβάρδισαν Ντίπνρο και Λουτσκ, και υπάρχουν αναφορές πως οι Ρώσοι έπληξαν ψυχιατρικό νοσοκομείο κοντά στην πόλη Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας. Σε μια δραματική του έκκληση ο δήμαρχος Οδησσού, είπε πως σύντομα η πόλη θα είναι περικυκλωμένη από τρεις πλευρές.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί περίπου πέντε μίλια πιο κοντά στο Κίεβο τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο άμυνας των ΗΠΑ, καθώς οι επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία υποδηλώνουν μια νέα κατεύθυνση του πολέμου.

Μετά από αρκετές ημέρες στασιμότητας, ο ρωσικός στρατός ενδέχεται να βρίσκεται πλέον 15 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης, αναφέρει το Sky News.

Εκτός από την προέλαση στη βορειοδυτική πορεία προς το Κίεβο, τα στρατεύματα πλησιάζουν κατά μήκος δύο παράλληλων γραμμών ανατολικά της πρωτεύουσας.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι ορισμένα στρατεύματα μπορεί να επέστρεψαν στη βορειοανατολική πόλη Σούμι, χωρίς όμως να είναι σαφές γιατί.

Ο δήμαρχος της Οδησσού δήλωσε σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται σύντομα να περικυκλώσουν τη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι από τρεις πλευρές.

Ο δήμαρχος Γκενάντι Τρουχνάνοφ ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επιδιώξουν να προελάσουν από εδάφη που έχουν καταλάβει στην περιοχή Μικολάγιφ της Ουκρανίας προς την περιοχή της Υπερδνειστερίας που ελέγχεται από αυτονομιστές της Μολδαβίας, όπου εδρεύουν ρωσικά στρατεύματα. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποκόψει την Οδησσό από την υπόλοιπη Ουκρανία.

«Επίσης, πιστεύουμε ότι ενώ αυτό συμβαίνει, ρωσικά αποβατικά πλοία ενδέχεται να μας περικυκλώσουν από τη θάλασσα», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Nτμίτρο Ντεμιανένκο, Ουκρανός επικεφαλής στις υπηρεσίες ασφαλείας στο Κίεβο, είναι νεκρός.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Βολοντίμιρ Μπόικο έγραψε στο Telegram ότι ο Ντεμιανένκο βρέθηκε νεκρός σε αυτοκίνητο με τραύματα από πυροβολισμούς. Ο Μπόικο δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν πολλά πτώματα σε ένα αυτοκίνητο.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform και η ουκρανική εφημερίδα Pravda ανέφεραν ότι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε οδόφραγμα αφού φέρεται να πυροβόλησε κατά των περιπόλων στην περιοχή Darnitskiy του νοτιοανατολικού Κιέβου.

Στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων βρέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας στο Χάρκοβο, όπου βρίσκεται ένας πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας, όπως δήλωσε ουκρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιδραστήρας είναι απενεργοποιημένος, ενώ το κτίριο υπέστη ζημιές από την επίθεση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο κοινοβουλευτικές πηγές από την Ουκρανία, μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενώνα που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν παρείχαν στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) καμία εγγύηση για την προστασία των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των χθεσινών συνομιλιών τους στην Τουρκία, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του, ο Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο κ. Γκρόσι συναντήθηκε με τους Σεργκέι Λαβρόφ και Ντμίτρο Κουλέμπα, τους επικεφαλής της ρωσικής και της ουκρανικής διπλωματίας, χθες στην Αττάλεια.

Μίλησε πάντως για θετικές ενδείξεις. «Η Ουκρανία και η Ρωσική Ομοσπονδία θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, συμφώνησαν να συνεργαστούν μαζί μας», είπε εξερχόμενος από το αεροδρόμιο της Βιέννης μετά την επιστροφή του. Πρόσθεσε πως ελπίζει οι συνομιλίες να συνεχιστούν.

Με αρκετές ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις να έχουν καταληφθεί, υποστεί ζημιές ή τεθεί σε κίνδυνο τις δύο εβδομάδες αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή, ο Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε επείγουσα έκκληση να διεξαχθούν κατεπείγουσες διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος.

Ο κ. Γκρόσι εξέφρασε εκ νέου ανησυχία για τον εξοπλισμό επιτήρησης των πυρηνικών υλικών στο Τσερνόμπιλ και στη Ζαπορίζια, από όπου ο ΔΟΑΕ δεν έχει δεδομένα για μέρες. «Αυτό που έχουμε είναι στην πραγματικότητα μια κατάσταση που επιδεινώνεται και μας ανησυχεί», είπε.

Οι συνδέσεις δεν αφορούν την επιχειρησιακή ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αλλά το να επαληθεύεται ότι η χρήση των πυρηνικών υλικών γίνεται για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, διευκρίνισε, χαρακτηρίζοντας πρόβλημα το ότι ο ΔΟΑΕ δεν λαμβάνει συνεχή ροή δεδομένων για αυτό.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα πως έχει λάβει «αξιόπιστες αναφορές» για αρκετές περιπτώσεις όπου ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς σε κατοικημένες περιοχές στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντας πως η χρήση αδιακρίτως τέτοιων όπλων μπορεί να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου.

«Λόγω των συνεπειών τους σε μια εκτεταμένη περιοχή, η χρήση πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένες περιοχές δεν συνάδει με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που πρέπει να τηρούνται κατά τις εχθροπραξίες», δήλωσε η εκπρόσωπος Λιζ Θρόσελ στους δημοσιογράφους με έδρα τη Γενεύη.

«Υπενθυμίζουμε στις ρωσικές αρχές πως οι επιθέσεις που κατευθύνονται εναντίον αμάχων και αστικών στόχων, καθώς και ο λεγόμενος βομβαρδισμός τομέα σε πόλεις και χωριά και άλλες μορφές επιθέσεων χωρίς διάκριση, απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο και μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου.»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε σήμερα εντολή στον στρατό του να διευκολύνει την αποστολή «εθελοντών» μαχητών στην Ουκρανία σε απάντηση στο ότι στέλνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, «μισθοφόροι» από τη Δύση.

Αυτός δήλωσε ότι υπάρχουν περίπου 16.000 εθελοντές στη Μέση Ανατολή που είναι έτοιμοι να πάνε να πολεμήσουν μαζί με τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης σήμερα ότι εγκρίνει την παράδοση κατασχεμένων δυτικών πυραυλικών συστημάτων στους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές μαχητές στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σόιγκου πρότεινε την παράδοση αμερικανικής κατασκευής αντιαρματικών και αντιαεροπορικών συστημάτων, όπως τα Javelin και Stinger, σε μαχητές στις αυτονομιστικές περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Πούτιν, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια συνεδρίασης του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, σημείωσε ότι υποστηρίζει την ιδέα αυτή.

Διπλωμάτες δήλωσαν πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα, κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας, προκειμένου να συζητηθεί η ανάπτυξη «βιολογικών όπλων» για λογαριασμό των ΗΠΑ σε εργαστήρια στην Ουκρανία την οποία καταγγέλλει η Μόσχα, κάτι που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «γελοίο» ερίζοντας εδώ και μέρες πως είναι οι ρωσικές δυνάμεις αυτές που ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν χημικά ή βιολογικά όπλα στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, πρώτος αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε μέσω Twitter πως η ρωσική αποστολή ζήτησε να συγκληθεί συνεδρίαση σήμερα «για να συζητηθούν οι στρατιωτικές βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στο έδαφος της Ουκρανίας».

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022