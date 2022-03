Ουκρανία: Περισσότεροι από 66.200 Ουκρανοί έχουν επιστρέψει στη χώρα τους για να πολεμήσουν

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ δήλωσε σήμερα ότι 66.224 Ουκρανοί έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό στη χώρα τους για να πολεμήσουν ενάντια στη ρωσική εισβολή.

"Τόσοι άνδρες έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό μέχρι στιγμής για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους από τις ορδές. Πρόκειται για 12 επιπλέον μάχιμες ταξιαρχίες με κίνητρο! Ουκρανοί, είμαστε αήττητοι", τόνισε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Ρέζνικοφ.

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian

