Ουκρανία: Νύχτα αγωνίας σε Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις

Νύχτα αγωνίας και τρόμου στην Ουκρανία καθώς οι μάχες και οι βομβαρδισμοί μαίνονται με την διπλωματία να δείχνει προς στιγμή έτοιμη να βρει λύση στην κρίση, ενώ αναβλήθηκε ο σημερινός δεύτερος γύρος συνομιλιών Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων για την κατάπαυση του πυρός και την αποκλιμάκωση της έντασης.

Όσο η τελευταία δεν συμφωνείται πληθαίνουν οι νεκροί και οι τραυματίες και από τις δύο πλευρές, με την Ρωσία να κάνει λόγο για περίπου 500 νεκρούς στρατιώτες της, ενώ χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες του πολέμου που φεύγουν από την Ουκρανία για να σωθούν, καταφθάνοντας μαζικά στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ.

Αντιμέτωπο με ανταλλαγές πυροβολισμών βρέθηκε το κονβόι των Ελλήνων ομογενών και δημοσιογράφων που ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης από την Μαριούπολη με στόχο να καταφέρει να απομακρυνθεί από το σημείο όπου μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Ουκρανία, Σταύρος Ιωαννίδης, η αυτοκινητοπομπή που αριθμεί σχεδόν 80 οχήματα με Έλληνες ομογενείς και ανταποκριτές βρέθηκε ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί ή θύματα μεταξύ των επιβαινόντων.

Ευτυχώς, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τετάρτης η πομπή των αυτοκινήτων έφτασε ασφαλής στην Ζαπορίζια.

Επιπλέον, την ίδια περίπου ώρα, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Χεραστσένκο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, αν και υπάρχουν αναφορές πως εκείνη την ώρα ο σταθμός ήταν γεμάτος από κόσμο.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος είχε προειδοποιήσει πως η ουκρανική πρωτεύουσα ενδεχομένως να αποτελέσει στόχων νέων σφοδρών βομβαρδισμών, σημειώνοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να γίνονται πιο επιθετικές στη στόχευση υποδομών εντός του Κιέβου, όπου έχει καταγραφεί αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και πυρά πυροβολικού.

Αλλά η ένταση δείχνει να μην περιορίζεται στην Ουκρανία, καθώς τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον σουηδικό εναέριο χώρο πάνω από την Βαλτική Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουηδίας. «Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, αντιμετωπίζουμε αυτό το συμβάν πολύ σοβαρά», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουηδίας.

Λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στο σημείο όπου αναμένονταν να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά.

Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι ανέφερε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτεές θα φτάσουν αύριο Πέμπτη στο Belovezhskaya Pushcha της Λευκορωσίας όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, στην συνάντηση θα συζητηθεί το ενδεχόμενο μίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ όπως ανέφερε ο Μεντίνσκ, ο ρωσικός στρατός θα παράσχει έναν ασφαλή διάδρομο για την ουκρανική αντιπροσωπεία, με τα μάτια της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα προς τις κρίσιμες αυτές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες: Την Τετάρτη, η Ρωσία υποστήριζε πως δεν υπάρχει «καμιά επιθυμία από την πλευρά της Ουκρανίας» για την εξεύρεση δίκαιης και ισορροπημένης λύσης στα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, όπως δήλωσε ο Γκενάντι Γκατίλοφ, ο Ρώσος πρεσβευτής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, σε συνέντευξη του στη λιβανική τηλεόραση.

Ο Γκατίλοφ είπε πως «η Ρωσία υποστηρίζει τη διπλωματία που βασίζεται στον σεβασμό των θέσεων όλων των χωρών και στην αρχή της ισότητας, αλλά για την ώρα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται αποσπάσματα της συνέντευξης που δημοσιεύει το RIA Novosti.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είχαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών τη Δευτέρα, μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου. Αφότου δεν σημειώθηκε πρόοδος στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός, συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά.

Νωρίτερα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις φέρονταν να έχουν καταλάβει τον μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Twitter η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, επικαλούμενη ενημέρωση από την ίδια την Ρωσία στον αξιωματούχο του Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι.

Update 6: #Russia tells IAEA its military forces have taken control of territory around #Ukraine’s #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Director General @RafaelMGrossi says. https://t.co/oTChJY2Kkj pic.twitter.com/o5LUNM9y24

— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 2, 2022