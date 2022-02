Anonymous: Κήρυξαν διαδικτυακό πόλεμο στη Ρωσία

Στη «μάχη» κατά της Ρωσίας τάσσονται και οι Anonymous, θέλοντας να δείξουν την αντίθεσή τους με την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ομάδα χάκερ κήρυξε διαδικτυακό πόλεμο κατά της ρωσικής κυβέρνησης με ένα μήνυμα της στο Twitter.

Ηδη αρκετοί κυβερνητικοί ιστότοποι της Ρωσίας, όπως το Κρεμλίνο, η Δούμα, όπως και το κρατικό ειδησεογραφικό RT έχουν δεχθεί χτυπήματα τις τελευταίες ώρες.

#Anonymous is currently involved in operations against the Russian Federation. Our operations are targeting the Russian government. There is an inevitability that the private sector will most likely be affected too. While this account cannot claim to speak for the whole (con)

— Anonymous (@YourAnonNews) February 24, 2022