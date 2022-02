Βρετανία: Ο στρατός του Κιέβου ανακαταλαμβάνει σημαντικές πόλεις της Ουκρανίας

Ο κυβερνητικός στρατός της Ουκρανίας κερδίζει έδαφος στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων απέναντι στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, το βρετανικό υπουργείο υποστηρίζει πως η ρωσική εισβολή έχει κάνει μικρή πρόοδο για την Παρασκευή και πως ο ουκρανικός στρατός ανακαταλαμβάνει κύριες πόλεις της Ουκρανίας.

Read below for an update from Defence Intelligence: pic.twitter.com/TGJq09M9hy

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2022