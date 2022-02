ΗΠΑ: Εντός 48 ωρών η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία - Σε θέση «μάχης» τα ρωσικά στρατεύματα

Σχεδόν το σύνολο των στρατευμάτων της Ρωσίας έχουν μεταφερθεί σε θέση «έτοιμη για εισβολή» κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian που κάνει λόγο για πληροφορίες ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ανεπίσημες πηγές αναφέρουν πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι επίκειται μια μαζική επίθεση τις επόμενες 48 ώρες.

Όπως αποκάλυψαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ: «Ο Ζελένσκι έχει λάβει προειδοποίηση ότι η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει μια εισβολή εντός 48 ωρών».

Just in: Russia has moved nearly 100 percent of forces into place needed for an invasion, per senior U.S. defense official.

The U.S. cannot confirm that more Russian troops have moved into the Donbass areas, the official said.

— Jack Detsch (@JackDetsch) February 23, 2022