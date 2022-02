Σίδνεϋ: Κλείνουν οι παραλίες μετά την πρώτη θανατηφόρα επίθεση λευκού καρχαρία εδώ και 60 χρόνια

Κλειστές θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας όλες οι παραλίες του Σίδνεϋ στην Αυστραλία, μετά τον τραγικό θάνατο ενός κολυμβητή, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους 4-5 μέτρων, την ώρα που κολυμπούσε σε κοντινή απόσταση από την ακτή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Little Bay το απόγευμα της Τετάρτης.

Randwick beaches including Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly and La Perouse will be closed for 24 hours following a fatal shark attack near Little Bay today. Council Lifeguards will patrol beaches over the next 24 hours looking for any further sightings of sharks. pic.twitter.com/0FFNwGCgwe

