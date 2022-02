Ρωσία: «Τέλος» των στρατιωτικών γυμνασίων στην Κριμαία - Αποχωρούν τα στρατεύματα (video)

Ένα βίντεο το οποίο δείχνει τανκς και στρατιωτικά οχήματα να αποχωρούν από την ουκρανική χερσόνησο Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, μετά την ολοκλήρωση στρατιωτικών γυμνασίων εκεί, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην Κριμαία τροφοδοτούσε την ανησυχία για μια ενδεχόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι: «Οι μονάδες της Νότιας Στρατιωτικής Περιοχής, που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στα τακτικά γυμνάσια σε περιοχές δοκιμών της χερσονήσου της Κριμαίας, κατευθύνονται με τραίνα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους».

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε νυχτερινές εικόνες από ένα τραίνο που μετέφερε τανκς να διασχίζει τη γέφυρα που περνά από τα στενά Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να ενώσει την Κριμαία με το ρωσικό έδαφος.

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up

Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd

— Liveuamap (@Liveuamap) February 16, 2022