Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ

Οι υποψηφιότητες για το φετινό βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας όπως επίσης και για τα βραβεία α' και β' ανδρικού και α' και β' γυναικείου ρόλου ανακοινώθηκαν σήμερα ενώ η ημερομηνία των νικητών ορίστηκε στις 27 Μαρτίου στο Λος Άντζελες.

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας είναι:

Belfast

CODA

Μην Κοιτάτε Πάνω

Drive my Car

Dune

Πίτσα Γλυκόριζα

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

The Power of the Dog

West Side Story

"La Méthode Williams"

Για το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου υποψήφιοι είναι: Χαβιέρ Μπαρδέμ ("Being the Ricardos"), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ("The Power of the Dog"), Άντριου Γκάρφιλντ ("Tick, tick...BOOM!"), Γουίλ Σμιθ ("La Méthode Williams", αγγλ. τίτλος "King Richard"), Ντένζελ Ουάσινγκτον ("The Tragedy of Macbeth").

Για το Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου υποψήφιες είναι: Τζέσικα Τσάστεϊν ("The Eyes of Tammy Faye"), Ολίβια Κόλμαν ("The Lost Daughter"), Πενέλοπε Κρουζ ("Madres Paralelas", ελλ.τίτλος "Παράλληλες μητέρες"), Νικόλ Κίντμαν ("Being the Ricardos"), Κίρστεν Στιούαρτ ("Spencer").

Για το βραβείο β' ανδρικού ρόλου υποψήφιοι είναι: Κιάραν Χιντς ("Μπέλφαστ"), Τρόι Κότσουρ ("CODA"), Τζέσι Πλίμονς ("The Power of the Dog"), Τζ.Κ. Σίμονς ("Being the Ricardos"), Κόντι Σμιτ Μακφί ("The Power of the Dog").

Για το βραβείο β' γυναικείου ρόλου υποψήφιες είναι: Τζέσι Μπάκλεϊ ("The Lost Daughter"), Αριάνα Ντεμπόζ ("West Side Story"), Τζούντι Ντεντς ("Μπέλφαστ"), Κίρστεν Ντανστ ("The Power of the Dog"), η Ονζανιού Έλις (La méthode Williams.

12 υποψηφιότητες για το "The Power of the Dog"

Παράλληλα, η ταινία "The Power of the Dog" της Τζέιν Κάμπιον, με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, είναι επικεφαλής των υποψηφιοτήτων για τα Οσκαρ με 12 συνολικά, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών.

Η ταινία είναι υποψήφια για τις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α΄Ανδρικού Ρόλου, Β΄Γυναικείου Ρόλου και Β΄Ανδρικού Ρόλου. Ακολουθούν το "Dune" με 10 υποψηφιότητες, το "Belfast" και το "West Side Story" με επτά υποψηφιότητες το καθένα.

Βραβεία σκηνοθεσίας

Υποψήφιοι είναι οι Κένεθ Μπράνα για την ταινία "Belfast", Ριγουσούκε Χαμαγκούτσι για το "Drive My Car", Πολ Τόμας Άντερσον για το "Licorice Pizza" (ελλ. τίτλος "Πίτσα γλυκόριζα"), Τζέιν Κάμπιον για το "The Power of the Dog", Στίβεν Σπίλμπεργκ για το "West Side Story".