RT: Νεκρός Ρώσος στρατιώτης από ουκρανικό drone στο Ντονέτσκ

Νεκρός έπεσε από επίθεση drone Ρώσος στρατιώτης, σύμφωνα με tweet του Russia Today. Το αναφερθέν περιστατικό φέρεται πως έλαβε χώρα στην Ανατολική Ουκρανία και συγκεκριμένα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την κεντρική κυβέρνηση της Ουκρανίας από το 2014, ενώ η Μόσχα κατηγορείται πως ενισχύει τον ρωσόφονο πληθυσμό της περιοχής σε αυτή την διένεξη.

⚡️Military personnel 'killed' after Ukrainian drone strike on the frontline in Eastern Ukraine

One person has been killed Tuesday, according to the head of the self-declared Donetsk People's Republic (DPR). (Reports)

