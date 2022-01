Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Ν. Δένδια-Τζ. Πάιατ

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met today with @USAmbPyatt @GreeceMFA to discuss issues related to 🇬🇷🇺🇸 strategic partnership & cooperation and recent developments in the broader region. pic.twitter.com/Vt0BE1mk5Z

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 18, 2022