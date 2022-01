Μπράνσον: Αναρρώνει από την Covid-19 με «ήπια» συμπτώματα

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον είπε σήμερα πως αναρρώνει από την Covid-19, έχοντας εκδηλώσει "ήπια" συμπτώματα, μαζί με τη σύζυγό του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, αφότου διαγνώστηκαν θετικοί στην παραλλαγή Όμικρον.

«Φίλοι και οικογένεια, μεταξύ αυτών εγώ ο ίδιος και η σύζυγός μου Τζοάν, προσβληθήκαμε πρόσφατα από την Όμικρον. Σας ευχαριστώ όλους που έχετε εμβολιαστεί και έχετε λάβει και αναμνηστικές δόσεις, τα συμπτώματά μας είναι ήπια», ανέφερε ο ιδρυτής του ομίλου Virgin, σε μια ανάρτηση στο Twitter.

I’m currently recovering from a mild COVID case. Thankfully, I’m fully vaccinated & boosted (urge everyone – where available – to do the same) and feeling fine.

