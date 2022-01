Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την πειρατεία πλοίου, σημαίας ΗΑΕ, και ζητά την απελευθέρωσή του

Την πειρατεία πλοίου, με σημαία Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από αντάρτες Χούθι, καταδικάζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, ζητά την άμεση απελευθέρωσή του και επισημαίνει πως τέτοιες ενέργειες απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

We condemn the hijacking of a #UAE flagged vessel by the #Houthi militia & call for its immediate release. Such actions threaten the freedom of navigation and compromise security and stability in the region

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 5, 2022