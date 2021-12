NFL: Αναβάλλονται αγώνες του αμερικάνικου football λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού σε παίκτες

Η National Football League θα αναβάλει αρκετούς αγώνες αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19, μεταξύ των παικτών, όπως αναφέρουν πηγές του CNBC.

Η αναμενόμενη κίνηση από το NFL, που θα ήταν η πρώτη αναβολή επαγγελματικών αγώνων ποδοσφαίρου αυτή τη σεζόν, έρχεται καθώς η Εθνική Λίγκα Χόκεϊ ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει τους αγώνες πολλών ομάδων για τον ίδιο λόγο.

Περισσότεροι από 100 παίκτες του NFL φέρεται να βρέθηκαν θετικοί στον κορονoϊό την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Πέμπτη, το NFL ανανέωσε τα πρωτόκολλά του σχετικά με τον κορονοϊό, λέγοντας ότι «οι αλλαγές που κάνουμε σήμερα στοχεύουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των κρουσμάτων και την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον».

Η Λίγκα ανέφερε ότι θα απαιτούσε από όλους τους συλλόγους να «εφαρμόσουν αμέσως προληπτικά μέτρα που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά: μάσκα ανεξαρτήτως status εμβολιασμού, εξ αποστάσεως ή υπαίθριες συναντήσεις, εξάλειψη διαπροσωπικών γευμάτων και όχι εξωτερικούς επισκέπτες ενώ ταξιδεύουν σε ομάδες».

Και το NFL προσάρμοσε «τις απαιτήσεις επιστροφής στη συμμετοχή για όσους έχουν αναρρώσει από την COVID-19».

