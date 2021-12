Τι συζήτησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ με τον σύμβουλο SACEUR του ΝΑΤΟ

Θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις, εξετάστηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με τον σύμβουλο Στρατηγικών και Διεθνών Υποθέσεων του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) Στ. Κόνβινγκτον (Stephen R. Convington). Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για την ευρύτερη κατάσταση ασφαλείας, τις τρέχουσες διασυμμαχικές δράσεις και επιχειρήσεις, για τους παράγοντες αστάθειας και τους δυνητικούς τρόπους αντιμετώπισής τους, καθώς και για την αξία των συνεργασιών και των εταιρικών σχέσεων ως προς την ανάσχεσή τους.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε εκτενώς στο περιβάλλον ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας ασφαλείας, σταθερότητας και ειρήνης υπενθυμίζοντας το ευρύ πλέγμα διμερών και πολυμερών συνεργασιών, συνεκπαιδεύσεων και επαφών που υλοποιεί με κράτη της ΜΕΝΑ (Middle East and North Africa). Περαιτέρω επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της χώρας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς την Συμμαχία τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων όσο και στις αμυντικές δαπάνες που παραδοσιακά υπερκαλύπτουν το 2% του κρατικού προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσπάθεια του κ. Κόνβινγκτον να ηγηθεί των δράσεων που αφορούν στην εν εξελίξει ανάπτυξη της Στρατιωτικής Στρατηγικής του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ΄s Military Strategy) καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο για την Αποτροπή και την 'Αμυνα του Ευρω-Ατλαντικού χώρου (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area - DDA) με τον οποίο η Συμμαχία δύναται να αναπτύξει ευέλικτους τρόπους αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών και προκλήσεων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

