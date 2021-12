Προκαλεί η Τουρκία - Στέλνει στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ το Ορούτς Ρέις

Συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες η Τουρκία καθώς ο Υδρογραφικός Σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα παράνομη Navtex, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας για σεισμογραφικές έρευνες έως τις 31 Ιανουαρίου του 2022.

Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα στη Ν. Τουρκία και στα Κατεχόμενα και η κίνηση της Άγκυρας, έρχεται αφότου έγινε γνωστό από την υπουργό Ενέργειας, Νατάσας Πηλείδου, πως αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να αρχίσει η γεώτρηση στο κοίτασμα «Γλαύκος», στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, από την κοινοπραξία Exxon Mobil and Qatar Petroleum, αλλά και την πρόσφατη αδειοδότηση στην κοινοπραξία του οικοπέδου 5.

TURNHOS N/W : 1172/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 312059Z JAN 22 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N - 033 05.89 E

35 45.12 N - 033 07.21 E

35 48.48 N - 034 02.12 E

36 05.53 N - 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL 0929/21.

3. CANCEL THIS MESSAGE 312159Z JAN 22.

TURNHOS N/W: 1185/21

MEDITERRANEAN SEA

1. THE "CYPRUS"[1] MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA26-418/21 IS ‘NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960’.

2. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ‘ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION’ NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

3. THE EFFORTS TO ‘LEGITIMIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN MA26-418/21 ARE NULL’ AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.

4. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX MESSAGE FA96-1172/21 FOR THE SEISMIC SURVEY IN ‘TURKISH CONTINENTAL SHELF’ IS VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA NAVTEX STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

5. CANCEL THIS MESSAGE 312200Z JAN 22.